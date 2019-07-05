Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AÖL sınav giriş belgesi: AÖL sınavı ne zaman? MEB 3. dönem Açıköğretim Lisesi sınavı saat kaçta?

AÖL 3.dönem sınavı 6 Temmuz cumartesi ve 7 Temmuz pazar günü düzenlenecek. Eğitimine açıköğretim ile dışarıdan devam eden öğrencilerin gireceği AÖL sınav giriş yerleri de geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, AÖL giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte cevabı...

15:40 -
Haberler Eğitim
AÖL sınav giriş belgesi: AÖL sınavı ne zaman? MEB 3. dönem Açıköğretim Lisesi sınavı saat kaçta?

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL), 2018-2019 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 6 Temmuz cumartesi ve 7 Temmuz pazar günü düzenlenecek. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden çıkartabilecek. Aynı adres üzerinden sınav giriş yerleri de öğrenilebilir. İşte AÖL sınav detayları…

AÖL GİRİŞ BELGESİ

AÖL SINAVINA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından(http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

İLGİLİ HABERMesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) nedir?Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) nedir?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more