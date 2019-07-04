KPSS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri açıklandı!

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.05’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.” denildi. İşte KPSS sınav giriş belgesi çıkartma ekranı…

ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.