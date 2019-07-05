KPSS sınav giriş yerleri belli oldu! ÖSYM AİS tıkla KPSS giriş yeri sorgula…

ÖSYM yaptığı duyuru ile KPSS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri açıkladı. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. İşte ÖSYM AİS KPSS giriş yerleri sorgulama ekranı…

ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adayları için ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

“14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00’dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.”

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

TEMEL KURALLAR İÇİN TIKLAYINIZ