KYK yurt başvurusu ekranı | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite öğrencileri barınma ve harçlık ihtiyaçlarını karşılamak için KYK’nın yurt ve burs imkanlarından faydalanmak istiyor. Bugün hem üniversite kayıt işlemleri hem de KYK yurt başvuruları başladı. Burs ve kredi başvuruları ise ilerleyen süreçte başlayacak, henüz tarih belli olmadı. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? Öncelikle aşağıdaki linki tıklayarak KYK yurt başvurusu ekranına erişebilirsiniz.

E-DEVLET KYK BAŞVURU EKRANI

KYK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLA

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş̧” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Doğrulama Sistemi Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.