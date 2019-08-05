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Lise nakil sonuçları açıklanıyor! LGS 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS birinci nakil sonuçları herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Lise nakil sonuçları MEB sorgulama sayfasında açıklandığı andan itibaren TC numarası ve şifre ile öğrenebilecek. Sonuçların ardından yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını yapacak, yerleşemeyen öğrenciler ise ikinci lise nakil döneminde tekrar tercih yapacak. Peki LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

08:12 -
Haberler Eğitim
Lise nakil sonuçları açıklanıyor! LGS 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

Lise birinci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre 5 Ağustos Pazartesi günü yani bugün açıklanacak. Açıklanacak sonuçların ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler LGS ikinci nakil tercihleri ise 5 – 8 Ağustos'ta yapacak. Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında il / ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI

LİSE NAKİL TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler.

NAKİL TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

⦁ Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler
⦁ Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler
⦁ Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler
⦁ Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar
⦁ İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar

NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

⦁ Her nakil döneminde öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercih edebilecekler. Bir başka ifade ile; Yerel yerleştirme için en çok 3, merkezi yerleştirme için en çok 3 ve pansiyonlu okullar için en çok 3 tercih yapılabilecek.
⦁ Nakil başvuruları süreçlerinde özel okullarda da kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek
⦁ Nakil tercihleri döneminde isteyen öğrenciler “ Mesleki Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebilecekler
⦁ İstediğiniz okulda boş kontenjan olup olmamasına bakmaksızın tercih yapabilirsiniz.
⦁ İlk yerleştirme döneminde her hangi bir okula yerleşmiş iseniz, nakil tercihleri döneminde istediğiniz okullardan birine yerleşemezseniz daha önceki okulunuzda kayıtlı olmaya devam edersiniz.

Son güncelleme: android-time 08:32 05.08.2019
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