Lise nakil sonuçları açıklanıyor! LGS 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

Lise birinci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre 5 Ağustos Pazartesi günü yani bugün açıklanacak. Açıklanacak sonuçların ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler LGS ikinci nakil tercihleri ise 5 – 8 Ağustos'ta yapacak. Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında il / ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI

LİSE NAKİL TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler.

NAKİL TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

⦁ Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler

⦁ Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler

⦁ Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler

⦁ Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar

⦁ İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar

NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

⦁ Her nakil döneminde öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercih edebilecekler. Bir başka ifade ile; Yerel yerleştirme için en çok 3, merkezi yerleştirme için en çok 3 ve pansiyonlu okullar için en çok 3 tercih yapılabilecek.

⦁ Nakil başvuruları süreçlerinde özel okullarda da kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek

⦁ Nakil tercihleri döneminde isteyen öğrenciler “ Mesleki Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebilecekler

⦁ İstediğiniz okulda boş kontenjan olup olmamasına bakmaksızın tercih yapabilirsiniz.

⦁ İlk yerleştirme döneminde her hangi bir okula yerleşmiş iseniz, nakil tercihleri döneminde istediğiniz okullardan birine yerleşemezseniz daha önceki okulunuzda kayıtlı olmaya devam edersiniz.