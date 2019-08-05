Lise ikinci nakil tercih başvuruları ne zaman? LGS birinci nakil sonuçları MEB sorgulama sayfasında…

LGS birinci nakil tercih sonuçları ardından gözler ikinci nakil başvurularına çevrildi. Sonuçlara Bakanlığın internet sitesi adresinden kimlik numaraları girilerek ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 8 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

LİSE NAKİL SONUÇLARI

İKİNCİ NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

29 Temmuz-2 Ağustos dönemini kapsayan 2019 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1'inci nakil sonuçları belli oldu. Sonuçlara Bakanlığın internet sitesi aderesinden kimlik numaraları girilerek ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.