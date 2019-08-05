MEB lise nakil sonuçlarını açıklandı! E-Okul LGS nakil sonuçları, taban puanlar ve boş kontenjanlar

LGS nakil sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyordu ve MEB tarafından açıklandı. Geçtiğimiz gün başvuruları tamamlanan ve sonuçlara odaklanılan nakil sonuçları e-Okul üzerinden ve MEB resmi internet sitesinden sorgulanabilecek. Boş kontenjanlar da e-Okul girişi yapılarak öğrenilebilecek.

Lise nakil sonuçları ardından yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını yapacak, yerleşemeyen öğrenciler ise lise ikinci nakil döneminde tekrar tercih yapacak. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. İkinci nakil başvurusu yapacak öğrenciler için boş kontenjan ve taban puan bilgileri paylaşıldı.

LİSE NAKİL SONUÇLARI

İKİNCİ NAKİL TERCİH BAŞVURU EKRANI

LİSE İKİNCİ NAKİL BOŞ KONTENJANLAR

LGS TABAN PUANLARI

İKİNCİ NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

29 Temmuz-2 Ağustos dönemini kapsayan 2019 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1’inci nakil sonuçları belli oldu. Sonuçlara Bakanlığın internet sitesi aderesinden kimlik numaraları girilerek ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 8 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci sona erecek.