Sınıfta başlayan ders, mezarlıkta son buldu

Balıkesir İHH yöneticisi de olan Din Öğretmeni Çete, sosyal medya hesabından da sınıfta öldürüp, mezarlıkta gömme sürecini fotoğraflarla da, destekleyerek duyurdu. 16-17 yaşlarında, ergenlik çağındaki öğrencilerin psikolojisini kimse düşünmedi… Tuhaf eğitime kız erkek tüm öğrenciler katıldığı görüldü.

“Öğrencimizi ölmeden gömdük”

Öğretmen Çete; “Bugün, dersimizde bir öğrencimizi ölmeden öldürdük ve kefenleyip, manevi olarak ömür dünyaya gönderdik. Bu aşamada Kasaplar Cami İmam Hatibi Cengiz hocama da teşekkür ediyorum. Ölümü, yeniden taa içimizde ve yanımızda hissettik” diye gülerek paylaştı.

Mezarlıkta ahiret eğitimi

Öğretmen Çete sözlerini; “Bugün 11.sınıf öğrencilerimize, Ahiret hayatı kokusunu, Balıkesir Başçeşme Mezarlığı'nda işledik. Hayatın en gerçek olayı olan eğitimi hatırlattım” diye sürdürdü. Öğretmen Çete, bu eğitimiyle Balıkesir'de ailelerden ve eğitimcilerden sert tepki gördü.

“Milli Eğitim'e şikayet ediyoruz”

“Milli Eğitim Müdürlüğü'ne soruşturma açılması talepli dilekçemizi bugün ileteceğiz” diyen Eğitim İş Balıkesir İl Başkanı Mustafa Demiralp; “Din Öğretmeni Bekir Çete aynı zamanda Balıkesir İHH Temsilcisi. Eğitim mevzuatına aykırı davranışlarından, daha önce de geçirdiği soruşturmalar var. Eğitim İş olarak, biz daha önce de şikayet ettik. Ancak, basit disiplin cezalarıyla geçiştiriliyor. Sakarya İHH Temsilcisi'ne, ders saatinde seminer verdirdiği için önceki yıl tarafımızdan yapılan şikayetle ilgili de disiplin soruşturması geçirdi” dedi.

“Çocukların psikolojisi ne olacak?”

Öğretmen Çete'nin sosyal medya hesabının herkese açık ve sürekli siyasi paylaşımlarda bulunduğunu anlatan Başkan Demiralp, “Bir öğretmenin siyasi paylaşım yapması suçtur. Ancak bu kişinin korunduğunu düşünüyoruz. Şimdi de derste imamı çağırıp, öğrenciyi sınıfın ortasında masasında güle oynaya kefenletmiş. Bu müfredatta yok. Burası bir Anadolu lisesi. Bu çocukların psikolojisi ne olacak? Ailelerden habersiz çocukları okul dışına çıkarıyor. Kafasına göre ders yapıyor. Anne-babalar çok tepkili. Eğitimciler olarak biz artık ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gereğini yapması için sesleniyoruz” dedi.

‘Tüm okulların İmam Hatipleştiriliyor’

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim İş Genel Merkez Özlük Hukuk işleri Sekreteri Maksut Balmuk “Olay orada da kabul edilemez ama bir İmam Hatip Lisesinde değil bir Anadolu lisesinde oluyor. Tüm okulların İmam Hatipleştirildiğini dile getirdiğimizde karşı çıkanlar bir Anadolu Lisesindeki bu olaya ne diyeceklerdir.” dedi

‘Cemaatlerin, tarikatların yönlendirdiği dini esas aldığınızda bilimi anlatamazsınız’

“Biz çocuklarımızı eğitirken bilimi mi esas alacağız dini mi?” diye soran Balmuk şunları kaydetti: “Artık bir karar verilsin. Bilimin esas alındığı bir yapıda dini de laiklikten çağdaşlıktan uzaklaşmadan anlatabilirsiniz. Ama dini esas aldığınızda hele hele cemaatlerin, tarikatların yönlendirdiği dini esas aldığınızda bilimi anlatamazsınız. Hayatı ‘insan doğar yaşar ölür’ diye tanımlar yaşam felsefesini de ölüme odaklı kılarsınız. Bu şahıs milli eğitimde ilk olmadığı gibi tek de değildir. Bu kişiler Vakıf, cemaat bağlantılı ve güçlerini onlardan alıp iktidar tarafından şımartılmaktadırlar.”

‘MEB bu kişiyi görevden almalıdır’

Öğretmenin görevden alınması gerektiğini de ifade eden Balmuk, “Sosyal medyasına bakıldığında bağlantıları da ortaya çıkmakta, Ak Parti üyelerinden daha partizan olduğu da anlaşılmaktadır. MEB bu kişiyi görevden almalıdır. Öğretmen ve velilerimiz bu tür olaylara tepki vermelidirler. Her yanlışta olduğu gibi minareye kılıf uydurma çalışması vardır. Çocuklar mezarlığa Veli İzni olmaksızın götürülmüşlerdir. Öğretmen ve velilerin duyarlılığı ile yayılıp ortaya çıkabilen yanlışlıklardan haberdar olmamız halinde sonuna kadar üzerine gitmeye devam ederiz” diye konuştu.