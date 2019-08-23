Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında güncel rakamlar…

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 279,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü.
EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM
Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 60.24 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.42 artışla 55.58 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası´nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarının açıklanacağı toplantı beklenirken düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
– gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 16.975 dolardan,
– altın, yüzde 0.31 düşüşle 1,503.8 dolardan,
– bakır, yüzde 0.23 artışla 2.5635 dolardan,