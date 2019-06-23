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Altın fiyatları ne kadar? 23 Haziran güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Her gün yatırımcısı tarafından merak edilen altın fiyatları geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. Altının gram fiyatı 260 lirayı aşarak rekor kırdı. Peki bugün yani 23 Haziran'da çeyhrek ve gram altın kaç lira oldu?

08:38 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne kadar? 23 Haziran güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Gram altın fiyatı 261,90 lira oldu. Analistler, Fed’in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından , teknik açıdan doların ons altın ve diğer emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN

GRAM ALTIN: 261,90 TL’den alınırken, 261,99 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 414,08 TL’den alınırken, 423,47 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 825,95 TL’den alınıyor ve 847,33 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.716,00 TL’den alınıyor, 1.742,00 TL’den satılıyor.

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