Altın fiyatları ne kadar? 23 Haziran güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Gram altın fiyatı 261,90 lira oldu. Analistler, Fed’in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından , teknik açıdan doların ons altın ve diğer emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN

GRAM ALTIN: 261,90 TL’den alınırken, 261,99 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 414,08 TL’den alınırken, 423,47 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 825,95 TL’den alınıyor ve 847,33 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.716,00 TL’den alınıyor, 1.742,00 TL’den satılıyor.

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