Altın fiyatları ne kadar? 23 Haziran güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Gram altın fiyatı 261,90 lira oldu. Analistler, Fed’in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından , teknik açıdan doların ons altın ve diğer emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi. İşte güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN
GRAM ALTIN: 261,90 TL’den alınırken, 261,99 TL’den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 414,08 TL’den alınırken, 423,47 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN: 825,95 TL’den alınıyor ve 847,33 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.716,00 TL’den alınıyor, 1.742,00 TL’den satılıyor.
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