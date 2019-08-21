Altın fiyatları yükseliyor! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne durumda?

Altına yatırım yapanlar haftayı kazançlı geçirmeye devam ederken, hediye olarak altın almak isteyenler ise yükselen fiyatlar karşısında kara kara düşünüyor. Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen altın görünümlü takılar ve sahte altınlar hakkında kuyucular uyarıda bulundu. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS

Gram altın: 277,50 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: bin 849 Lira

Yarım altın: 903 lira

Çeyrek Ziynet: 452 lira

GERÇEK ALTINLA SAHTESİ ARASINDAKİ FARK NASIL ANLAŞILIR

Kuyumcu Veysi Amcalar ise, gerçek altınla sahte altını anlamak için mihenk taşı kullandıklarını belirterek, uygulamalı olarak gösterdi. Mihenk taşına gerçek altın ve sahte altını sürerek çıkarılan izin üzerine altın suyu döküldüğünde, gerçek altının izinin kaldığı, sahte altının izinin ise kaybolduğu görülüyor. Veysi Amcalar, “Genelde düğünlerdeki takılarda sahteler oluyor. Ama bunları kuyumculardan alıyorlar diye de bir şey yok. Bazen bijutericilerden alarak hediye taktıkları zaman da oluyor” dedi.

TAKI ÜRÜNLERİNDE ANLAMAK DAHA ZOR

Kuyumcu Fatih Polat ise takı ürünlerinde sahte altını anlamanın daha zor olduğunu belirterek, “Takı ürünlerinde patente bakarak ve alınan yere güvenmeleri gerekiyor. Rastgele bir yerden almak doğru değil” dedi. Piyasada tamamen sahte olmayıp ama ayarı düşük altınların olduğunu belirten Polat, “Bizim de başımıza geldi. Sahte bir bilezik. Yani 22 ayar patenti var ama 10 ayar. Bu şekilde piyasada biraz daha yaygın olan ayarı düşük altın geziyor. Halkımızın buna dikkat etmesini rica ediyoruz” diye konuştu.

“GÜVENDİĞİMİZ YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ”

Gerçek altınla sahte altın arasındaki farkı anlayamadığını söyleyen Murat Demirel, “Bunun içinde zaten güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapıyoruz. Onun dışında yaptığımız yerlerde şüphe içinde kalıyoruz ve gidip bir bilen kişiye gösterme durumunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı. Nurcan Yaman ise, “Altının ayarlarına bakarım iç kısmında. Eğer ayar varsa ona göre anlarım. Başka türlü anlayamam” dedi. Sahte altının cam zemin üzerine bırakıldığı zaman çıkardığı sesten anlaşılacağı kaydedildi.