Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Benzin ve motorine yeni zam kapıda!

İki gün önce zamlanan akaryakıta tekrar zam planlandığı öne sürüldü. Dolar/TL'deki artışın geri çekilmemesi durumunda benzine 16 kuruş, motorine 18 kuruş zam gelebilir.

23:01 -
Haberler Ekonomi
Benzin ve motorine yeni zam kapıda!

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, 20 Ağustos’ta zamlanan benzin ve motorine tekrar zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynakları yaptığı açıklamada, olağanüstü bir değişiklik olmaması durumunda litre bazında benzine 16 kuruş, motorine 18 kuruş zam planlandığını söyledi. Aslında bugün devreye girmesi planlanan zamların, bir süredir olduğu gibi salı günü devreye gireceği bildirildi.

İLGİLİ HABERBenzin ve motorine zamBenzin ve motorine zam

20 Ağustos’ta litre bazında benzine 6 kuruş, motorine 17 kuruş zam gelmişti.

9 Ağustosta 5.44 seviyesine kadar gerileyen kurun bugün 5.79’a kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel nedeni olarak gösterildi.

Akaryakıt sektörü, petrol fiyatları ve kura bağlı olarak dalgalanan fiyatlardaki değişikliklerinin hemen devreye girmesini istiyor ancak Ankara bir süredir fiyat değişimlerini resmi bir düzenleme olmamasına rağmen salı günleri devreye girmesine izin veriyor.

Son güncelleme: android-time 23:06 22.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more