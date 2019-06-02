Bir finalin ekonomisi

Futbol kuşkusuz sadece futbol demek değil. Bugün milyonlarca doların döndüğü bir endüstri olan futbolun en büyük sahnelerinden biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde dün iki İngiliz takımı kozlarını paylaştı. Liverpool ve Tottenham Hotspur arasındaki mücadeleyi Liverpool 2-0 gibi net bir skor ile kazandı.

Liverpool böylece 6'ıncı Şampiyonlar Ligi zaferini elde ederken Financial Times'ın haberine göre Michigan Üniversitesi'nde spor endüstrisi alanında uzmanlaşan öğretim üyesi Stefan Szymanski bir takımın ligdeki sıralaması ile yapılan transfer harcaması arasında doğru orantı olduğunu söylüyor.

Son kazanılan 10 Şampiyonlar Ligi kupasının 8'i Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih'e ait. Söz konusu takımlar yıllardır en fazla gelir elde eden ilk beş takımdan üçü. Dünyanın en çok kazanan 10 takımı arasında 6 İngiliz ekibi var. Liverpool ve Tottenham Hotspur'da bu takımlar arasında.

EN FAZLA MAAŞI BARCELONA ÖDÜYOR

Tabii futbol sadece futbol olmadığı için para her zaman başarıyı da getirmiyor… Barcelona geçen sene oyuncu maaşlarına 562 milyon euro harcayarak bu alanda lider oldu. Liverpool'un oyuncu maaşları toplamı 297 milyon euro, Tottenham Hotspur'un ile oyunculara ödediği maaş toplamı 167 milyon euro.

Liverpool'un sahibi ABD'li Fenway Sports Group geçen sene finali Real Madrid'e kaptırmalarının ardından daha fazla yatırım yapmaları gerektiğine karar verdi ve bir kaleci (Alison Becker) ve bir stoper için (Van Djik) toplamda 150 milyon pound'luk transfer harcaması yaptı.

İki oyuncu için ödenen paralar söz konusu mevkiler için tarihi transfer rekoru oldu. Van Dijk 2018-2019 sezonunda hiç çalım yemezken finalde de epik bir performans ortaya koydu. Aynı şekilde Becker de dün Spurs akınlarına karşı canla başla mücadele ederek finalin önemli oyuncularından biri oldu.

Transfermarkt verilerine göre Liverpool'un en pahalı oyuncusu 150 milyon euroluk değeri ile Mısırlı yıldız Muhammed Salah. Tottenham'ın en değerli oyuncusu ise Salah'la aynı değere sahip olan Harry Kane.

Şampiyonlar Ligi'nde ekonomik bir güce sahip olmak başarının altın anahtarlarından biri. Umuyoruz ki bir gün iki Türk takımı da bu finalde mücadele eder ve Türkiye'nin Avrupa basketbolundaki başarısına yaklaşılır.