Bloomberg: Ziraat Bankası, ABD yaptırımları sonrası Venezuela Merkez Bankası’nın hesaplarını kapattı

ABD’nin kısa bir süre önce yeni yaptırımlar yürürlüğe koymasının ardından toplam aktiflerine göre Ziraat Bankası’nın Venezuela Merkez Bankası ile ilişkisini kestiğini bildirdi. BBC Türkçe’de de yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankası’nın hesabının kapatıldığı bilgisini Ziraat Bankası’nın da teyit ettiği ancak daha fazla bilgi vermediği belirtildi. Venezuela Merkez Bankasının ise bu konuda yorum yapmaktan kaçındığı ileri sürüldü.

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ABD, Ağustos ayı başında Venezuela’ya bir dizi yeni yaptırım yürürlüğe koymuştu. Bugüne kadar getirilen en sert yaptırımlar olarak tanımlanan yeni kararlar çerçevesinde, Venezuela devletinin ABD’deki malvarlıklarının dondurulması ve yaptırım uygulanan Venezuelalı yetkilileri ile kurumlarla iş veya ticaret yapan ülkelerin de yaptırıma tabi tutulması öngörülüyor.

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Venezuela hükümeti, söz konusu yaptırımlar karşısında SWIFT sisteminin alternatifi olarak gösterilen ve Rusya tarafından işletilen ödeme sistemine geçiş yapma ihtimalini değerlendiriyor.