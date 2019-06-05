Ekonomik açıklıkta 63. sıraya düştük

Türkiye, Küresel Ekonomik Açıklık Endeksi'nde geçen yıla göre geriledi ve 55'inci sıradan 63'üncü sıraya düştü. Ülkelerin, ticari alanda üretkenlik ve verimlilik açısından listelendiği Küresel Ekonomik Açıklık Endeksi 2109 yılı sonuçları açıklandı.

Ülkelerin yurt içi ve uluslararası alandan ticaret yapmalarını mümkün kılan veya engelleyen koşullar, Küresel Ekonomik Açıklık Endeksi ile ölçülüyor. Ülkelerin ekonomik sistemlerinin ticaret, rekabet ve üretkenliği ne ölçüde sağladığını ortaya koyan endekste ipi Hong Kong göğüsledi. Singapur 2'nci, Hollanda 3'üncü oldu.

157 ÜLKE ANALİZ EDİLDİ

Ekonomik açıklık, son 10 yılda yüzde 8 oranında artışla en yüksek seviyeye ulaşırken, dünya nüfusunun yüzde 90'ını temsil eden 130 ülke, 2009'dan bu yana yükseliş gösterdi. Bu yıl ilk sıraya Hong Kong'un yükseldiği listede Türkiye 55'inci sıradan 63'üncü sıraya geriledi.

157 ülkenin ekonomik sistemlerinin ticaret, rekabet ve üretkenliği ne ölçüde sağladığını ortaya koyan endekste, ülkeler için politika tercihlerini tanımlayan “Pazara Erişim ve Altyapı, Yatırım Ortamı, Şirket Koşulları ve Yönetişim” başlıklarında ülkeler puanlandı.

YÖNETİŞİMDE 107'NCİ

Küresel Ekonomik Açıklık Endeksi 2019'un zirvesini, geçen yıl 3'üncü sırada yer alan Hong Kong devraldı. Geçen yıl ilk sıradaki Singapur 2'nciliğe gerilerken, 2018 listesinde 5'inci sıradaki Hollanda ise 3'üncü sırada. Son üç sırasında ise Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Çad bulunuyor. Ekonomik açıklık sıralamasında geçen yıl 55'inci sırada yer alan Türkiye, 157 ülkenin sıralandığı 2019 listesinde ise 63'üncü sıraya geriledi. Türkiye, pazara erişim ve altyapı başlığında 60'ıncı, yatırım ortamı başlığında 48'inci, şirket koşullarında 49'uncu, yönetişim başlığında ise 107'nci sırayı aldı.