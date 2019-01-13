Erdoğan: Savunma sanayi gücümüz yüzde 68

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yola çıktığımızda savunma sanayindeki gücümüz yüzde 20'lerdeydi, şimdi yüzde 68'e ulaştı" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen “BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması”na katıldı.

“TÜRKİYE HEPSİNE İNAT ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR”

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, “Ne dediler, ‘Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.’ Hepsine inat yatırımlarda da üretimler de devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKE DİMDİK AYAKTADIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“İsteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir.”

“TÜRKİYE-KATAR İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEKTİR”

Katar’ın yaşanılan her türlü sıkıntıda Türkiye’nin yanında olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız.”

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir.”

“TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA”

Türkiye’nin, askeri kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Bilhassa savunma sanayi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır.” dedi.

“SAVUNMA SANAYİ GÜCÜMÜZ YÜZDE 68’E ULAŞTI”

Türkiye’nin savunma sanayi gücünün daha da artacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Yola çıktığımızda savunma sanayindeki gücümüz yüzde 20’lerdeydi, şimdi yüzde 68’e ulaştı. Yeter mi yetmez, daha da çıkacağız.”

“KENEVİR EKİM SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenevir ekim sürecinin yeniden başlatılacağını anımsatarak, “Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız.” diye konuştu.

“SAVUNMA SANAYİNDE DIŞA BAĞIMLILIK ORANIMIZ YÜZDE 35’E DÜŞTÜ”

Savunma sanayinde dışa bağımlılık oranının düştüğünü vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80’leri bulan dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35’ler seviyesine düşürdük.”

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar.”

“TANK PALET FABRİKASININ SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Tank Palet fabrikasının satılacağı iddialarını da yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

“Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Arifiye’deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir.”