Son dakika: FED faiz kararını açıkladı!

FED’in bu akşam TSİ 21:00’da açıkladığı kararda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre federal fonlama faizi 2.25 – 2.50 aralığında kaldı.

FED’in Çarşamba günü sona eren iki günlük para politikası toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre banka faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Buna göre federal fonlama faizi yüzde 2.25 – 2.50 aralığında kaldı. ABD’li politika yapıcılar Ocak toplantısının ardından gelecek faiz artırımlarına ilişkin sabırlı olmayı taahhüt etmişti.

ABD Merkez Bankası en son Aralık 2018’de olmak üzere yılın tamamında toplam 4 kez 25’er baz puanlık faiz artırımına gitti.

Politika yapıcılar 2019 yılı için faiz artırımı tahminini 2’den sıfıra düşürdü. Aralık toplatısında 3’ten 2’ye inmişti.

AÇIKLAMA SONRASI DOLARDA SON DURUM!

FED kararının açıklandığı dakikalarda dolar/TL 5,46’dan gerileyerek 5.41/5.42 liraya kadar indi.