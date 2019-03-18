Fransa’da Le Monde tartışması

Financial Times'ın haberine göre Çekya vatandaşı Daniel Kretinsky, Fransa'nın sembol gazetesi Le Monde'un tamamını satın almaya çok yakın. Kretinsky son yıllarda Fransa'da satın aldığı medya varlıkları ile dikkat çekiyor.

Elle dergisi, Marianne, Tele 7 Jours, Ici Paris ve France Dimanche gibi yayınları satın alan iş insanı hali hazırda Le Monde gazetesinin yüzde 49'unun sahibi konumunda. Konuyla ilgili yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre yüzde 49 hissesini satan Le Monde'un yayıncısı Pissage geri kalan yüzde 51 hisseyi satmayı planlamıyor.

DİJİTAL İLE KÂRA GEÇTİ

Le Monde 2010-2017 yılları arasında zarar ederken 2018'de 180 bin dijital abone sayısını geçtikten sonra kâr etmeye başlamıştı. Uzmanlara göre Kretinsky'nin gazeteyi satın alma planlarında dijital önemli bir yer tutuyor.

‘GAZETECİLİK İÇİN YAŞAR VEYA ÖLÜRÜZ’

Le Monde'un yönetim kurulu başkanı Louis Dreyfus editöryel bağımsızlığın kendileri için son derece önemli olduğunu söylerken, “Umarım hissedarlar anlaşmalarını kısa bir sürede neticelendirirler. Le Monde'un asıl amacı editöryel bağımsızlığı olacaktır. Bunu korumak için yaşarız veya ölürüz” diye konuştu.

GODARD: ŞÜPHE ÇEKİCİ BİR YATIRIM

Financial Times’a konuşan medya analisti François Godard Çekyalı iş insanının yatırımını şüpheli bulduğunu belirterek, “Yabancı bir milyarderin batılı bir gazeteyi satın almak istemesi şüphe çekici. Özellikle Le Monde gibi Fransa gündemini belirleyen bir gazeteyi satın almak istemesi” diyor.

BİZİM DEĞERLERİMİZİ PAYLAŞIYOR MU?

Gazetenin editörler derneğinin başında bulunan Le Monde çalışanı Paul Benkimoun, “Gazetecilik prestijli bir iş, güçlü bir kartvizit. Hissedarların bizim etik değerlerimizi paylaşıp paylaşmadıklarını bilmek isteriz” diye konuştu.

SERVETİ 2.9 MİLYAR DOLAR

Forbes’a göre dünyanın en zengin 775’inci ismi olan Daniel Kretinsky’nin şirketleri bünyesinde 25 bin insan çalışıyor. Kretinsky’nin kişisel serveti 2.9 milyar dolar.