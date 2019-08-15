Kriz Türkiye’ye sıçrayabilir

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash, Arjantin'deki krizin Türkiye'ye sıçrayabileceği uyarısında bulundu. Türkiye piyasasıyla ilgili cesur yorumlarıyla tanınan Ash, Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Bu aşamada Arjantin bulaşıcı gibi görünüyor ve bu kez işler kötüye gitse bile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri artırma yetkisinin olmadığını biliyoruz” dedi. Yatırımcıların başta Arjantin olmak üzere oynak bir dönemde bulunan gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının doğru şeyi yapacaklarına güvenip güvenmeyeceklerini sorguladıklarına dikkat çeken Ash, “TCMB onlardan birisi değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi altında faizi düşürebileceğini ancak artıramayacağını biliyoruz” yorumunu yaptı.

Bloomberg Türkiye Bürosu Şefi Mark Bentley de Twitter paylaşımında bayram tatili nedeniyle Türkler dolarlarını bozdurduğu için piyasanın fazla etkilenmemiş olabileceğine dikkat çekerek, “Gelecek hafta belirleyici olacak” ifadesini kullandı.

ÇİN ASKER YIĞIYOR

Bu arada Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş da, Çin'in Hong Kong sınırına asker yığmasıyla ilgili bir haberi paylaşarak, “Arjantin fırtınası ile beraber finans piyasalarını etkileyici başka bir haber” yorumunu yaptı.

Küresel faizlerde dip yarışı

ABD piyasalarında 30 yıllık tahvil faizi yüzde 2.08 ile tarihi düşük seviyelerde yer aldı ve 2007'den beri ilk kez 10 yıllık tahvil faizi 2 yıllık tahvil faizinden daha düşük seviyeye geriledi. İngiltere faiz eğrisi ise 2008'den beri ilk kez tersine döndü. Amerikan ve İngiliz faiz eğrileri evrilirken Avrupa tahvilleri ralli yaptı. Çin ve Almanya'daki daralma ise tahvil faizlerinin alarm vermesine sebep oldu.

Dahi çocuk 1 günde 1.8 milyar $ kaybetti

Gelişmekte olan ülke piyasalarına yaptığı dev yatırımlarla tanınan Kaliforniya merkezli Franklin Templeton Fonu'nun dahi çocuğu Michael Hasenstab tarafından yönetilen tahvil fonları, Arjantin'de bir günde 1.8 milyar dolar birden kaybetti. Financial Times gazetesinin haberine göre, Franklin Templeton Arjantin'in borcunun en büyük alıcılarından ve pazartesi günkü kayıptan en büyük zararı gören 6 fondan biri.

Türkiye'de “para sihirbazı” olarak bilinen Mark Mobius, 1987 ile 2018 yılları arasında fonun gelişmekte olan ülkeler biriminin başında 18 ülkede, 50 milyar doları aşkın bir portföyü yönetmişti. Mobius geçen yıl Franklin Templeton'dan ayrılarak Mobius Capital Partners adında kendi yatırım danışmanlığı şirketini kurmuştu.

JP Morgan'a göre, Arjantin piyasasından darbe yiyen tek şirket Franklin Templeton değil. Geçen ay sonunda en büyük işlem yapılan piyasaların başında gelen Arjantin'deki krizden Londra merkezli Ashmore Group ve yatırım devi Fidelity de büyük hasar görmüş durumda. Bloomberg'e göre, Arjantin'in dolara endeksli borcunu elinde tutan diğer yatırım şirketleri arasında BlackRock ile T Rowe Price and Pimco da var.