Kumanda Katar’ın eline geçer

Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, Katar ortaklı BMC firmasına özelleştirme yoluyla devredilmesine karar verilen Tank Palet Fabrikası için çok kritik bir iddia ortaya attı. Yavuz, fabrikanın özelleştirilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin halen Suriye sınırında kullandığı Fırtına Obüslerinin ateşleme kumandasının Katar ortaklı şirketin eline geçebileceğini ileri sürdü.

Yavuz, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı firmaya devredilmesinin vebalini alamayacaklarını belirterek tayin dilekçesi vermesinin ardından tüyler ürperten iddiasını şöyle dile getirdi: “Tank palet meselesinin vatan meselesi olduğunu boşuna söylüyor değiliz. Şu anda Afrin'de, sınırda fırtına obüslerimiz var. 35 işçimiz bir arıza olursa, anında müdahale etmek için orada görev yapıyor. Obüslerin atış kontrol sistemi Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda bulunuyor. Fabrikada biri o kontrol düğmesine basarsa Afrin'de, savaş alanındaki obüsler atış yapamaz. Düşman üzerine gelse, askerimizin süngüden başka çaresi kalmaz.”

BİLGİ PAKETİ TANK PALETTE

Atış kontrol sistemini Aselsan'ın yapıp bilgi paketini fabrikaya verdiğini anlatan Başkan Yavuz, “Bilgi paketinin montajı fabrikamızda yapılıyor. Kontrol sisteminin nasıl çalıştığını fabrikadaki bilgi işlem subayı bilir. O pakette gizli bilgileri var. Fabrika devredilirse bu bilgiler de Katarlı şirkete verilmiş olacak. Fabrikayı kapatsalar bu kadar zorumuza gitmezdi, içimiz sızlıyor”ifadelerini kullandı.

BMC kiraya gelmiş

Harb-İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Yavuz, fabrikadaki 4 bin 200 metrekare alanın şimdiden BMC firmasına 18 aylığına bedelsiz kiralandığını söyledi. Ayrıca iki büyük atölyenin de yine BMC firmasına 24 aylığına bedelsiz verildiğini belirten Yavuz, BMC'nin işçi ve mühendislerinin de fabrikaya gelip gitmeye başladıklarını söyledi.