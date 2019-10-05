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Milyonluk soruyu bilen yarışmacı milyoner olamadı! İşte kesintinin miktarı…

'Kim milyoner olmak ister?' adlı yarışmada ilk kez 1 milyonluk soruya kadar gelen Arda Ayten, son soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk büyük ödülün sahibi oldu. Şimdi ise Ayten'in kazandığı 1 milyondan yapılacak kesinti sonrası alacağı ödül merak ediliyor. İşte Türkiye'de uygulanan Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi olan Ayten'in alacağı para...

Sozcu.com.tr
23:35 -
Haberler Ekonomi
Milyonluk soruyu bilen yarışmacı milyoner olamadı! İşte kesintinin miktarı…

‘Kim milyoner olmak ister?’ yarışmasında Türkiye tarihine geçen yarışmacı Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yani yarışmacı Ayten milyoner olamayacak.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen’in de dikkat çektiği 28 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Tebliğinde yer alan hükümlere göre, Arda Ayten’in Kim milyoner olmak ister? yarışmasında kazandığı 1 milyonluk ödülün VİV kapsamında yaklaşık yüzde 10’luk bir dilimi vergi olarak kesilecek.

Hesaplaması yapıldığında ise Ayten’in yaklaşık 900 bin TL’lik bir ödül alması bekleniyor.

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Son güncelleme: 23:46 05.10.2019
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