Sahte tatil sitelerine dikkat

Vatandaşların bayram tatilini fırsat bilen dolandırıcılar internet üzerinden kurdukları sahte tatil siteleriyle çok düşük fiyata tatil imkanı sunuyor. Tatil hayallerinin suya düşmemesi için vatandaşları uyaran Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, vatandaşların tatil alımı yapmadan önce internet sitelerinde ilan edilen tesisin gerçekte olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

“CİDDİ DENETİM GEREKİYOR”

Ayık, “Vatandaşlarımızın yapacağı birkaç şey var. İnternet siteleri üzerinden yapılan alımlarda çok dikkatli olmalı. Yani internette sunulan bir otel ismi varsa, böyle bir otelin tesisin varlığını kontrol edecek. Burada ciddi denetim gerekiyor ve vatandaş bu denetimi bizzat kendi yapmalı. Bizim bununla ilgili yaptırım gücümüz yok. Eğer bunun işletme belgesi varsa Turizm İl Müdürlüğü ve valilikler kontrol edecek. Belediye belgesi varsa belediyeler kontrol edecek” ifadelerini kullandı.

“CEZALARA RAĞMEN BU İŞLER OLUYOR”

Yanlış tanıtım yapan firmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ciddi cezalar yazdığına dikkat çeken Ayık, “Cezalara rağmen yine de bu işler oluyor. Burada anahtar kişinin kendisidir. Bu alımı yapmadan önce mutlaka kontrol etmesi lazım. Sunulan fiyatlar son derece cazip olduğu için, vatandaşları çekiyor. Böyle bir tesisi böyle bir fiyata almak da kişilerin işine geliyor. Kimse birilerine zorla aldırtmıyor tatili” diye konuştu.