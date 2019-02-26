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Son dakika… Benzine indirim yapıldı! Yarından itibaren geçerli olacak

Son dakika... Benzin fiyatına dün yapılan 17 kuruşluk zammın ardından bugün 11 kuruşluk indirim yapıldı. EPGİS'ten sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada, "Akaryakıt fiyatlarında 27/02/2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 11 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. 

Sozcu.com.tr
16:08 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzine indirim yapıldı! Yarından itibaren geçerli olacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, 27/02/2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzin fiyatında 11 kuruş indirim yapıldı.

Yapılan indirim pompaya yansıdığında İstanbul’da 6.54 TL’ye satılan benzinin litre fiyatı 6.43 TL’ye, Ankara’da satılan benzinin litre fiyatı 6.60 TL’den 6.49 TL’ye, İzmir’de satılan benzinin litre fiyatı 6.57’den 6.48 TL inmiş olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Son güncelleme: android-time 17:21 26.02.2019
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