Son dakika… Benzine indirim yapıldı! Yarından itibaren geçerli olacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, 27/02/2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzin fiyatında 11 kuruş indirim yapıldı.

Yapılan indirim pompaya yansıdığında İstanbul’da 6.54 TL’ye satılan benzinin litre fiyatı 6.43 TL’ye, Ankara’da satılan benzinin litre fiyatı 6.60 TL’den 6.49 TL’ye, İzmir’de satılan benzinin litre fiyatı 6.57’den 6.48 TL inmiş olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.