Son dakika… Mermur zammıyla ilgili hükümetten erteleme!

Memur sendikaları ve hükümet arasında gerçekleştirilen zam pazarlıkları gergin başlamıştı.

Bugün yapılan toplantı sonrasında hükümet kanadı tekliflerini 16 Ağustos’ta açıklayacaklarını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “2020 yılı için yüzde 10+10, 2021 için de yüzde 8+8 zam talep ediyoruz. Gelir dağılımının iyileşmesi, memur ve emeklilerin alım gücünün yükselmesi amacıyla da her yıl ayrıca yüzde 3 oranında refah payı artışı talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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