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Son dakika… Mermur zammıyla ilgili hükümetten erteleme!

Hükümet ile memurlar arasında süren zam pazarlıkları çıkmaza girdi. Hükümet bugün yapılan toplantı sonrasında yeni zam teklifini 16 Ağustos'ta açıklayacağını duyurdu.

18:39 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Mermur zammıyla ilgili hükümetten erteleme!

Memur sendikaları ve hükümet arasında gerçekleştirilen zam pazarlıkları gergin başlamıştı.

Bugün yapılan toplantı sonrasında hükümet kanadı tekliflerini 16 Ağustos’ta açıklayacaklarını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “2020 yılı için yüzde 10+10, 2021 için de yüzde 8+8 zam talep ediyoruz. Gelir dağılımının iyileşmesi, memur ve emeklilerin alım gücünün yükselmesi amacıyla da her yıl ayrıca yüzde 3 oranında refah payı artışı talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: android-time 18:48 01.08.2019
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