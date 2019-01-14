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Son dakika… Sanayi Üretim Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Sanayi üretimi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 oranında düştü. Böylece sanayi üretimi 4 ay üst üste gerilemiş oldu.

android-time 10:05
Haberler Ekonomi
Son dakika… Sanayi Üretim Endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Sanayi üretimi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 oranında düştü. Böylece sanayi üretimi 4 ay üst üste gerilemiş oldu.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

fekf

 

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Son güncelleme: android-time 10:2514.01.2019
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