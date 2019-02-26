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Trump’ın petrol mesajı benzin fiyatında indirim yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarının yüksek olduğunu açıklamasından sonra benzin fiyatlarına dün yapılan 17 kuruşluk zammın ardından yarın pompada 11 kuruşluk bir indirim geliyor

Sozcu.com.tr
08:06 -
Haberler Ekonomi
Trump’ın petrol mesajı benzin fiyatında indirim yarattı

Benzinin litre fiyatına dün 17 kuruş zam yapıldıktan sonra sozcu.com.tr’nin sektör kaynaklarından aldığı bilgilere göre bugün pompaya yarın yansıyacak şekilde 11 kuruş indirim geldi.

Bu indirimin sebebi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde attığı bir tweet. Trump petrol üreticisi OPEC ülkelerine seslenerek petrol fiyatlarının yüksek olduğundan şikayet etmişti.

Reuters’ın haberine göre; Trump'ın bu tweet'inin ardından brent petrolün varili yüzde 3.5 düşerek 64.54 dolara geriledi. Brent petrolün varili 15 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Trump mesajında, “Petrol fiyatları çok yüksek. OPEC lütfen rahatla ve sakin ol. Dünya bu fiyat yükselişini kaldıramaz kırılgandır!” ifadenelini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 16:26 26.02.2019
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