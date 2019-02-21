Turistik ilçeye RES kuşatması

İzmir'in turistik ilçesi Karaburun'un 415 kilometrekarelik yüzölçümünün yüzde 71'i, rüzgar enerji santrali (RES) projeleri için ayrıldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Karaburun'daki RES'ler, taş ocakları ve balık çiftlikleri doğaya zarar veriyor. Tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız mağdur oldu. Geçimini kıl keçileri ile sağlayanlar da, RES'ler nedeniyle hayvanlarını otlatacak alan bulamıyor ve ilçeyi terk ediyor” dedi.

CHP'li Mahir Polat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye soru önergesi de verdi ve “Karaburun'da RES'lerin kapasite artışı gerekçesi ile konutların 150 metre yakınına kadar türbin kurulmasına da izin verildi. RES'ler yaşam alanlarının içine girdi” açıklaması yaptı.

Polat, Bakan Kurum'a yönelttiği önergesinde “Karaburun'da, kaç adet balık çiftliği, RES ve taş ocağı faaliyettedir ve ÇED aşamasında bulunanların sayısı ne kadardır? İlçenin yüzde 71'ini kaplayan ve yaşam alanlarının içinde de kurulmakta olan RES türbinlerinin, insan sağlığına etkileri değerlendirilmiş midir? RES'lerin hayvancılık faaliyetine ve hayvanlara yönelik vermiş olduğu zarar var mıdır? RES'lerin kurulduğu bölgede nesli tükenmekte olan hayvanlar ve endemik bitki türleri var mıdır'' sorularına cevap istedi.