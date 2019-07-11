Uluslararası dev fondan “ekonomik çöküş” iddiası

Ashmore Araştırma Başkanı Jan Dehn, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması üzerine yayınladığı raporda, Venezuela'nın petrole bağımlı ekonomisinden farklı olmasına rağmen Türkiye'nin, çöküşe yol açması muhtemel benzer yanlış adımları izlediğini savundu. Uluslararası Bloomberg ajansının haberine göre, Dehn, “Bu adımları, makroekonomik iklim bozulurken özel sektörün servetini korumasını önlemek için millileştirme ve sermaye kontrolü gibi düzenlemeler izleyecek” iddiasında bulundu.

Ülkeden sermaye kaçışı hızlandı

“Sorun şu ki, iyi politikalara dönmenin çok büyük politik maliyetleri var” diyen Jan Dehn, Türkiye ekonomisinin bu duruma nasıl geldiğini şu şekilde özetledi:

– Kötü ekonomik politikalar siyasi bir maliyet çıkarmaya başladı.

– Hükümet, temel ekonomik sorunların altında yatan nedenleri düzeltmek yerine, enflasyon, yavaş büyüme, zayıf para birimi ve yatırımın yavaşlaması gibi sorunların belirtilerine saldırmaya karar verdi.

– Bu arada gerçek sorunlar göz ardı edildi ve kötü para politikaları, artan müdahalecilik, yerel finansman piyasalarının geliştirilmemesi, aşırı düşük mevduat oranları ve kötü dış politikalar daha da kötüye gitti.

– Hükümet kendisini sorumlu görmek yerine hep başkalarını suçladı çünkü bu politik söylem olarak işe yarıyordu. Fakat ekonomi kötüye giderken Erdoğan'ın hep daha fazla günah keçisi yaratması, yatırımcıları ve iş dünyasını daha fazla endişelendirmekten başka işe yaramadı.

– Ekonomik görünüm kötüleştikçe, yatırımcılar ve işletmeler mal varlıklarını ve yatırımlarını korumak için harekete geçmeye başladı. Bu, yatırımların azalması ve diğer riskten korunma stratejileri ile birlikte ülkeden sermaye çıkışını hızlandırdı.

– Hükümet, kötü performans gösterdikleri gerekçesiyle özel sektörü suçlamaya başladı.

– Sonuçta hükümet hiçbir finansman, büyüme, gelecek olmadan kendisini bir krizin içinde buldu.