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1 buçuk milyon ödülle aranan terörist öldürüldü

Tunceli' de etkisiz hale getirilen MLKP´li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi´nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan  Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı olduğu ortaya çıktı

12:58 -
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1 buçuk milyon ödülle aranan terörist öldürüldü

Tunceli’nin Munzur Vadisi bölgesinde 10 Temmuz günü savaş uçaklarının desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin kimliği belirlendi. Etkisiz hale getirilen 3 teröristin PKK’lı, 2’sinin ise MLKP’li olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, etkisiz hale getirilen 5 teröristin cenazesi kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan incelemede 2 teröristin kimliği belirlendi.

Kimliği belirlenen teröristlerden birinin MLKP’nin sözde Türkiye sorumlusu İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinin ‘Mavi’ kategorisinde yer alan ve 1,5 milyon lira ödülle aranan ‘Seydo Azad’ kod adlı Taylan Kutlar ile yardımcısı ‘Gri’ kategorideki 300 bin lira ödülle aranan ‘Pirdoğan’ kod adlı Hıdır Çalli’nin olduğu tespit edildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK’lı teröristin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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