‘ABD’nin gözlem noktası vuruldu’ iddiası! Türkiye ve ABD’den açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Suriye’de Ayn el-Arap (Kobani) yakınlarında ABD askerlerine ait bir gözlem noktasının yakınlarında patlama olduğunu, ancak bu patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiğini henüz tespit edemediklerini belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin “Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız” dedi.

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Patlamanın detaylarına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiklerini ifade eden yetkili, “Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz” diye konuştu. Yetkili, “Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz” değerlendirmesinde de bulundu.

MSB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı ise meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzilerinin ABD'nin gözlem noktasına 1 km uzaklıkta olduğunu ve ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atışın ise söz konusu olmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir” ifadeleri yer aldı. (AA/İHA)