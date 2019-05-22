AKP’li Ali İhsan Yavuz oyun karakteri oldu!

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun YSK tarafından mazbatasının geri alınması ve seçimin iptal edilmesi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Seçim sürecinde yapılan Mazbata Online oyunu da seçimin iptali sürecinde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken AKP’li Ali İhsan Yavuz’u oyuna dahil etti.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Seçimlerin iptali ve yenilenmesi sürecinde yaptığı “Hiçbir şey olmasa bile biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu” açıklamasıyla gündeme gelen Yavuz’un oyuncu Şahan Gökbakar tarafından taklit edildiği karaktere 3. bölümde yer verildi. Oyunda, Gökbakar’ın Yavuz’u taklit ederken kullandığı “Hiçbir şey olmamış olsa dahi her şey çok güzel olacak” ifadeleri dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABER Şahan Gökbakar'dan Ali İhsan Yavuz taklidi

Gökbakar’ın taklidi dışında ise oyunda yer alan karakterler eski bölümlerle aynı. Önceki iki bölüme göre aynı konseptin yer aldığı oyunda amaç yine belirli bir süre içerisinde yeterli sayıda sandığa ulaşmak. Ancak, oyunda karakterleri bu sefer daha zorlu engeller ve ‘devler’ bekliyor.