Balık fiyatları el yakıyor

Samsunlu balıkçı Yılmaz Bulut, hamsi sürülerinin Türkiye kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi üzerine, tezgahlarda taze hamsinin yok denecek kadar az olduğunu söyleyerek, “Taze hamsinin fiyatı 30 TL. Zaten bulunmuyor. Tezgahlarda buzhane hamsisi var. Oda 15 TL’ye satılıyor. Vatandaşlar ise hem taze hem de fiyatı daha uygun olduğu için istavrit tercih ediyor” dedi.

KALKANIN KİLOSU 200 TL

Vatandaşlar ise balık fiyatlarını çok pahalı olduğunu dile getirirken, Samsun’da balık tezgahlarının en fiyatlısı ise kilosu 200 TL’ye satılan Kalkan balığı oldu. Barbun 60, istavrit 20, mezgit 30, sarıkanat 60, zargana 30, levrek ve çupra 40, kefal 20, kötek 60, tirsi 30, taze hamsi 30, buzhane hamsisi, 15, somon ise 25 TL’den satılıyor.

“TÜRKİYE’DE YASAK, ONLARA SERBEST”

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, balıklarda uygulanan yasal boy sınırının balıkçıları zor duruma düşürdüğünü söyleyerek Türkiye’deki balıkçılar için uygulanan kısıtlamanın Rus balıkçılara uygulanmadığını belirtti. Malkoç, “Bizim, boyu nedeniyle avlayamadığımız balıkları Rus balıkçılar rahatça avlıyor. Türkiye’de yasak, onlara serbest. İstavritin boyunda yasal sınır Türkiye’de 13, Rusya’da 10 cm. Hamside sınır bizde 9, Rus balıkçılar için ise 5 cm. Bu konuda düzenleme bekliyoruz” diye konuştu.