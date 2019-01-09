Başkent’te korkutan yangın!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen yaşlı çiftin kızı fenalık geçirdi.

Uyanış Mahallesi Itri Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, dairede oturan Cemil-Altın Baş çifti, komşuların yardımıyla evden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi.

Bölgedeki doğalgaz akışının kesilmesinin ardından, itfaiye erleri, yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen Baş çift ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak, apartmanda oturanları tedbir amaçlı tahliye etti.

‘YATAĞI ALEVLER SARMIŞTI’

Cemil-Altın Baş çiftinin akrabası Metin Gökoğlu, evde kalanları çıkarmak için yardıma koştuğunu ancak alevlerin tüm daireyi sardığını belirterek içeri giremediğini söyledi. Daha sonra komşuların yardımıyla akrabalarını içeriden çıkarttıklarını belirten Gökoğlu, “Evin her tarafı dumandı. Yatak odasındaki yatağı alevler sarmıştı” dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olay yerine gelen ve fenalık geçiren yaşlı çiftin kızı çevredeki vatandaşlar tarafından zor sakinleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken evde büyük çapta hasar meydana geldi