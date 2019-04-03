Binali Yıldırım nerede?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, pazar gecesinden bu yana çok sayıda açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurması, AKP İstanbul İl Başkanlığı yetkililerinin seçim sonuçlarına yönelik açıklamaları ve YSK sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini sıcağı sıcağına paylaşan Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım ise pek ortada görünmedi.

Seçim gecesi ilk olarak sosyal medya hesabından teşekkür konuşması hazırlığı yaptığını gösteren fotoğrafı paylaşılan Binali Yıldırım, ardından kameraların karşısına geçerek “İstanbul'da seçimi kazandık” dedi.

İmamoğlu'nun ilerleyen saatlerde farkı kapatıp öne geçmesinin ardından sessizliğe bürünen Yıldırım, Pazartesi günü AKP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TOPU İL BAŞKANINA ATTI

Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada geçersiz oylara dikkat çekerek, “Yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da partili teşkilatındaki arkadaşlarım tespitlerini yaptılar. Bu süreçle ilgili il başkanım örnekleriyle detaylı bir şekilde yaşananları değerlendirecek. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin devam ettiğini söylemekte fayda var” dedi.

Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki seçim tartışmalarına ilişkin son açıklaması oldu.

AK PARTİ’DE HERKES KONUŞTU, O SUSTU

O saatten bu yana CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, havalimanında, Ankara ve bugün İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımı ve seçimin akıbetine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, karşı cephede ise Binali Yıldırım yerine AKP sözcüsü, genel başkan yardımcıları ve İstanbul İl Başkanı seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmamoğlu bu kadar aktif şekilde süreçle ilgili açıklamalar yapıp aldığı oya sahip çıkarken, Binali Yıldırım'ın sessiz kalmasının nedeni kamuoyunda merak konusu oldu.