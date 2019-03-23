Bu fatura bayrak olur

Sancak Holding'in sahibi ve eski Milletvekili Murat Bayrak, 2015 yılında geride milyarlarca lira ve miras dolayısıyla birbirlerinden davalık olan 5 evlat bırakarak vefat etti. Ölümünün üzerinden 4 yıl geçen Bayrak'ın 70 bin lira tutan hastane masrafları için açılan davada mahkeme, “Masrafları TBMM ödeyebilir” kararını verdi.

HİSSELERİNİ OĞLUNA DEVRETTİ

Adalet Partisi Milletvekilliği, ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nde yöneticilik yapan Murat Bayrak 12 Eylül darbesi sonrası Almanya'ya gitti. Murat Bayrak yurt dışındayken, yönetmesi için şirket hisselerini emaneten tek oğlu Mustafa Bayrak'a bıraktı. Murat Bayrak, 2012'de Türkiye'ye döndü. Kızları Fahriye Gocay ve Lale Kalem, babalarına vasi atanması için dava açarak, şirket hisselerini ve mirastan pay istedi. Bu dava devam ederken Bayrak 2015'te öldü. İki kız kardeş babalarının Türkiye'de 15 milyar lira, Almanya Commerzbank'ta ise 20 milyon doları (110 milyon lira) olduğunu öne sürdü. Mal varlığının tespiti için açılan davada ise bir şok yaşandı. Bayrak'a ait Türkiye'de hiçbir mal bulunmadığı, banka hesaplarında da 15 milyar değil, sadece 3 lira 37 kuruş olduğu belirlendi. Alman bankasında para olup olmadığının da araştırılmasına karar verildi. Paraların nerede olduğuna ilişkin düğüm çözülmeden yeni bir dava ortaya çıktı. Oğul Mustafa Bayrak babasının 70 bin liralık hastane masrafını ödedi ve bu paranın kız kardeşleri tarafından kendisine geri verilmesi amacıyla dava açtı. Ancak Asliye Hukuk Mahkemesi “Murat Bayrak'ın eski milletvekili olması nedeniyle tedavi giderlerinin TBMM tarafından ödenebileceği, ailenin bu gideri karşılayabileceği ve davanın da hakkın kötüye kullanılması olduğu'' gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Şimdi Mustafa Bayrak talep ederse baba Bayrak'ın 70 bin liralık tedavi faturasını TBMM ödeyecek.