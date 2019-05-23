Kızları Elif, 2017 yılında dünyada 50 binde bir görülen Treacher Collins sendromu ile dünyaya gelen Emre Erdal ve eşi Öznur Erdal, yüz bölgesinde anomali ve görünür farklılığı olan bireyleri bir çatı altında toplayarak, farkındalık oluşturmak amacıyla 2018 yılının Mayıs ayında Türkiye'de alanında ilk ve tek olan Yüzümle Mutluyum Derneği'ni kurdu.

“Bakış açını değiştir, değişimi gör” sloganıyla yola çıkan ve bugüne kadar yüz anomalisi olan yaklaşık 100 kişiye ulaşan derneğin yönetim kurulu üyelerinden biri ise dernek bünyesindeki çocukların rol modeli olan Treacher Collins Sendromlu 38 yaşındaki Pınar Emir.

17-25 MAYIS YÜZÜMLE MUTLUYUM HAFTASI

Dernek, 17-25 Mayıs tarihleri arasında, yüzünde görünür farklılığı olan bireylerin maruz kaldığı olumsuz tepkileri önlemek, ön yargıları kırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla “Yüzümle Mutluyum Haftası” kapsamında çeşitli etkinliklere imza attı.

BUGÜN ‘YÜZÜMLE MUTLUYUM GÜNÜ'

23 Mayıs'ta ilk kez kutlanan ‘Yüzümle Mutluyum Günü' kapsamında da; İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Niğde, Nevşehir gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde yaklaşık 200 anaokulu ve ilkokulda farkındalık oluşturmak ve yüzünde empati kurabilmek amacıyla yüze yara bandı yapıştırma, kelebek resmi çizme etkinlikleri ile bilinçlendirici seminerler düzenleniyor.

YÜZÜNDE ANOMALİ OLAN BİREY SAYISI YAKLAŞIK 720 BİN

Yüzümle Mutluyum Derneği'nin Kurucusu ve Başkanı Emre Erdal, “Ülkemizde yüz bölgesinde görünür farklılığı olan birey sayısının 720 bin olduğu tahmin ediliyor. Yüz bölgesinde herhangi bir anomali olan bireyler okul, iş, sosyal yaşamlarında insanlar dış görünüşleri nedeniyle rahatsız edici bakışlarla mücadele ediyor, dışlanıyor, akran zorbalığına ve nefret söylemlerine maruz kalıyor. Bu durum bireylerde kaygı ve endişeyi artırarak, özgüveni zedeliyor ve izolasyon ile depresyonu tetiklemektedir” ifadelerini kullandı.

‘#YUZUMLEMUTLUYUM' HASHTAGİ İLE DESTEK

Dernek yönetimi, ‘Yüzümle Mutluyum Günü' kapsamında 23 Mayıs günü herkesten yüzlerine kelebek figürü çizmeleri ya da yara bandı yapıştırıp ‘#yuzumlemutluyum' hashtagi ile Yüzümle Mutluyum Derneği'ni etiketleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşmasını istiyor. Bu çalışma ile yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için empati yapılması ve toplumda daha fazla kişiye erişerek farkındalığa katkı sağlanması amaçlanıyor.