CHP Çınarcık adayı: 11 oyumuz kayıp

Yalova’nın Çınarcık İlçesi Belediye Başkanlığı için CHP adayı Avni Kurt ve AKP aday Numan Soyer yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre; AKP başkan adayı Numan Soyer’in 4 bin 843, CHP başkan adayı Avni Kurt’un 4 bin 827 oy aldı. 16 farklık sonucun ardından CHP tarafından ilçe seçim kuruluna Çınarcık’taki 39 sandıktan 31 için 27 madde altında toplanan gerekçeli itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren Çınarcık İlçe Seçim Kurulu, yalnızca 5 sandık için geçersiz oyların sayımına yönelik karar aldı.

“11 oyumuz kayıp”

Konuyla ilgili bir sorularımızı yanıtlayan CHP’li Avni Kurt, 300’e yakın geçersiz oy bulunduğunun bunun dışında ıslak imzalı tutanaklar ile birleştirilmiş tutanaklar arasında sayısal farklar bulunduğunu ifade etti. İlçe Seçim Kurulu’nun tüm oyların sayılmasına yönelik itirazlarını reddettiğini aktaran Kurt şunları söyledi: “Tutanaklar arasındaki farklarda 11 oyumuz kayıp. Bunların nasıl kaybolduğuna yönelik sorularımız İlçe Seçim Kurulu tarafından yanıtsız bırakılıyor. Oyların tamamının yeniden sayımı için yaptığımız başvuruda ise yalnızca 5 sandık için geçersiz oyların sayımı kararı verildi. Bu sandıkta yapılan incelemelerde ise kuruldaki çoğunluğun AKP’li olması sebebiyle geçersiz oylarda bir değişiklik olmadı.”

“Mazbata almadan belediyeye baskın yaptılar”

İlçe Seçim Kurulu’nuna yaptıkları itirazlardan sonuç çıkmaması üzerine İl Seçim Kuruluna itirazda bulunma kararı aldıklarını aktaran Kurt, “Rakibimiz henüz sonuçlar kesinleşmemişken ve mazbatasını almamışken belediye binasına adeta baskın yapmıştır. Kamera kayıtları bu şahıslar tarafından toplanmıştır. Yapılanı saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Umarım İl Seçim Kuruluna yapacağımız itiraz sonuç bulacak ve demokrasi kazanacaktır” dedi.

“Avukatlarımız çalışıyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çevik ise, “Oyları sayımı sırasında yapılan oylamalarda kurul üyelerimizin sayca yetersiz olması nedeniyle bu 5 sandıkta oylar değişmedi. Ancak bizim asıl itirazımız birleştirilmiş tutanaklar ile ıslak imzalı tutanaklar arasında fark bulunmasınaydı. Sanık görevlileri tarafından imzalanan tutanaklar ile birleştirilmiş tutanaklar arasında 11 oy fark bulunuyor. Bu nedenle oyların tüm sandıklarda yeniden sayılmasını istedik. Bu hususta İlçe Seçim Kurulu’na yaptığımız belgeli itirazlar dikkate alınmadan reddedildi. Avukatlarımız İl Seçim Kurulu’na yapılacak itiraz için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar biter bitmez bugün içerisinde İl seçim Kurulu’na itiraz başvurusu yapılacak.