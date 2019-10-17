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CHP’den çok sert mektup açıklaması: Bu müsvedde sahibine derhal geri gönderilmelidir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup ile ilgili olarak, "Bu rezalete Barış Pınarı harekatıyla cevap verdik demek açıkçası milletimizi kandırmaktır. Bu kağıt parçası harekat başladıktan sonra gönderilmiştir. Bu müsvedde sahibine derhal geri gönderilmelidir. " dedi.

13:11 -
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CHP’den çok sert mektup açıklaması: Bu müsvedde sahibine derhal geri gönderilmelidir

Öztrak özetle şunları söyledi:

“Trump böyle bir küstah mektubu yazma yetkisini nereden bulmaktadır? ABD Başkanı teröristlerle mektup arkadaşlığı yapmaktadır. Umarız ki Erdoğan bu mektubu ciddiye alıp okumamıştır. Bunu kabul edemeyiz. Bu rezalete Barış Pınarı harekatıyla cevap verdik demek açıkçası milletimizi kandırmaktır. Bu kağıt parçası harekat başladıktan sonra gönderilmiştir. Bu müsvedde sahibine derhal geri gönderilmelidir. Geldiği adrese ABD başkan yardımcısı ile ofise geri gönderilmelidir. Erdoğan’ın ABD’ye adım atmaması gerekir. Bu büyük millet hiçbir egemen gücün hadsizliğine pabuç bırakmayacak birikime sahiptir”

CHP Faik Öztrak
Son güncelleme: 13:19 17.10.2019
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