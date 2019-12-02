CHP’den ‘yüzde 0.9’ açıklaması: Bu büyüme bir avuç yandaşa yarıyor

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, toplantının sürdüğü sırada açıklanan büyüme rakamları ile bugün başlayan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

* Devlet, kendi aldığı maktu belgelere, harçlara ve para cezalarına yüzde 22.58 oranında zam yaptı. Niçin? Geçen yıl enflasyon nedeniyle uğradığı kaybı telafi etmek amacıyla yaptı. Dolayısıyla, bu oran 2019 yılındaki enflasyon kaybını telafi edecek oran, yani yeniden değerleme katsayısı.

ÖNCE TAHRİBATI TELAFİ EDİN SONRA PAZARLIĞA BAŞLAYIN

* Bu nedenle asgari ücret pazarlığına başlamadan önce bir defa asgari ücreti bu yeniden değerleme katsayısıyla artırarak, asgari ücret üzerinde 2019 yılında enflasyon, kriz nedeniyle meydana gelen tahribatı telafi etmek lazım. Ondan sonra pazarlığa başlamak lazım. Aksi takdirde devletin alacağına ayrı, vereceğine ayrı enflasyon uygulaması gibi bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün olmaz.

Pazarlığı gelecek yıl yüzde beş olarak hedeflenen büyüme üzerinden çalışana ne kadar pay verileceği, yani refahtan çalışanın ne kadar pay alacağı konusunda yapmak lazım. Yüzde 5’in tamamını verirseniz çalışanlar da büyümeden diğer kesimler kadar pay almış olur.

EKONOMİK KRİZ YÜZÜNDEN 789 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

* Diğer yandan Türk-İş bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 2 bin 578 olarak açıkladı. Bunun altında bir ücreti de kabul etmeyeceğini söyledi. Burada asgari ücrette İLO standartlarına uyulması yaşam maliyeti ve ücret belirlenirken tek bir işçinin değil ailesinin de yaşam maliyetinin de dikkate alınması gerektiğinin altını bir defa daha çizmek isterim.

* Ekonomik krizin son bir yılda 789 bin yurttaşımızı işinden ettiğini biliyoruz. Bu yurttaşlarımızın dörtte üçü, yani işsiz kalan her 100 kişiden 75’i en düşük maaş alan, en kırılgan kesme mensup. Diğer taraftan bakınca bütçe açıklarının geldiği yer itibariyle bütçeden büyümeyi desteklemek amacıyla harcanan aktarılan kaynakların da sınırına gelindiği görünüyor.

* Mevcut ekonomik krizde asgari ücret iç talebe ivme verebilecek en önemli araçlardan biri olarak görülmelidir. Krediye kredi ile takla attırarak, ya da yandaşların kredilerini silerek geldiğimiz noktada birazdan değineceğim, büyüme falan ortada yok. Bütün dünyanın kabul ettiği bir husus var.

SARAY’IN DAMADINDA BİR SEVİNÇ BİR SEVİNÇ…

* Bu tür ortamlarda tüketim eğilimi yüksek en kırılgan kesimlerin gelirlerini artırmanız lazım ki ekonomi canlansın. Burada maalesef bu işi enflasyonu artırmadan, cari açığı artırmadan, büyümeyi artırarak yapabilmekte. bu nedenle bu yıl asgari ücretin önce bir yüzde 22.5’lik kısmını biraz önce açıkladığım yüzde 22.8’lik kısmını koyacaksınız. Onun üstüne de tüketimi artırabilmek için büyü hedefi olan yüzde 5 kadar da bir ilave yapacaksınız. Bu da aşağı yukarı Türk-İş’in söylediği 2578 liranın biraz üstü oluyor.

* Bugün TÜİK 2019 ‘un üçüncü çeyrekteki büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi binde 9 büyümüş. Bu binle ile ifade edilen rakamı görünce bir de baktık Saray’ın damadında bir sevinç bir sevinç.

* Geçen yılın son çeyreğinden bu yana üst üste süren küçülmenin ardından ilk defa gelen bu bindeli artışın ne kadar sürdürülebilir olduğu çok önemli. Bunun için de mali ve parasal desteklere bakmak lazım. Mali ve parasal dengelerin durumu bütçenin açığı çok hızla büyüyor. Dolayısıyla bunun ne kadar kalıcı olduğu tartışmalı.

* Üçüncü çeyrekte yüzde 2 olan artışın üçüncü çeyrekte binde 4’e düştüğünü görüyoruz. Bu büyüme konusunda soru işaretlerine neden oluyor. Peki bir başka gösterge, büyümenin hem kalitesi hem de sürdürülebilirliği açısından önemli olan bir diğer husus, yatırımlar. Yatırım yapacaksınız ki iş imkânı verebilesiniz, ki milletin tenceresi dolsun.

BU BÜYÜME BİR AVUÇ BANKACIYA YARIYOR

* Bu çeyrekte yatırımlar yüzde 12,6 daralmış. Bu yatırımlar son beş çeyrektir sürekli daralıyor. Rakamlar, büyümenin istihdam yaratmadığını, işsizliği azaltmadığını ortaya koyuyor. Yatırım yok, yeni iş imkânları yok. Bu büyüme işsizlere yaramıyor. Bu sadece İstanbul’da parasını borsaya yatıran bir avuç yandaşa ve Londra’daki bir avuç bankacıya yarıyor.

* Üçüncü çeyrekte gördüğümüz yani ekonominin 0.9 da olsa büyümeye geçmiş olmasına rağmen yılın ilk 9 ayında ekonominin geçen yılın aynı dönemine göre binde 9 küçülmüş. Küçülme devam ediyor. Neye rağmen bu dönemde devletin yaptığı tüketim harcamaları yüzde 5 artmış. Devlet sürekli bir ivme vermeye çalışıyor ama bunun ekonomi üzerindeki etkisi son derece sınırlı kalıyor. Bunu ne zamana kadar sürdüreceksiniz? Kamu açıklarını sürdürebildiğiniz noktaya kadar.

ARKADAŞINA TALİMAT VERDİ: ŞUNU 4.5-5’E ÇIKART

* Devlet gaza basmış buna rağmen ekonomi küçülmüş. Saray 2019 yılında büyüme ekonomisinin hızını yüzde 2.3 olarak hedeflemişti. Şimdi ne tahmin ediyorlar? Binde 5. Yani büyüme 2019 yılında binde 5 büyüyecek. Yani hedeflerinin dörtte birinden bile az. Bu sapmayı neyle izah edeceğiz. Hadi 2018’de Rahip Brunson vardı. Dışarıdan ekonomiye saldırıyorlardı. Bu sene ne var?

* Bu başarısızlık tamamen Saray’a ait. Ama bunu hesabını verecekler mi? Hayır. Diğer taraftan bu tahmin ettikleri büyümenin gerçekleşmesi için de bu çeyrekte binde 9 büyüyen ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 4 büyümesi lazım. Olur mu? Olabilir. Çünkü TÜİK’in başında damat bakanın yakın arkadaşı var.

* Zaten sosyete damat daha hiçbir öncü gösterge ortada yokken yılın son çeyreği için yüzde 4 büyüyeceğiz deyip işe başladı. Sonradan bunu yüzde 5’e kadar çekti, bir anlamda da arkadaşına talimat verdi; şunu yüzde 4,5-5 çıkart diye.

KOMİSYON GÜNAH ÇIKARMA ODASINA DÖNÜŞTÜ

* 2020 bütçesinin görüşmeleri sona erdi. Şimdi artık Genel Kurul’da tartışılacak. Ama çok ilginç bazı bakanlar için bu komisyon adeta günah çıkarma odasına dönüştürdü. Önce ağlık Bakanı çıktı kamu hastanelerinin bütçe kaynaklarıyla yapılacağını söyledi. Bir de şehir hastanelerinin büyüklüğünden dolayı yönetim sıkıntısı yaşanabileceğini söyledi.

* Sonra Ulaştırma bakanı çıktı. Osmangazi Köprüsü’nde çok yüksek garanti parası verdik, kimse bunu ödeyemez, o yüzden bu parayı düştük diyor. Derhal bu köprünün ismini değiştirin, buna deli dumrul köprüsü deyin. Geçenden 30, geçmeyenden döve döve 40 akçe.