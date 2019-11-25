Çinlilere ev satmıyorum Türkiye’yi tanıtıyorum

Önen, Çin'de yürüttüğü tanıtım çalışmasının farklı algılanmasının üzücü olduğunu belirterek şöyle dedi: “Ülkemizde 250 bin dolar ve üzerinde gayrimenkul satın alanların Türk vatandaşlığına hak kazanmaları, Çin'den ülkemizdeki gayrimenkul sektörüne yönelik ilginin artmasını sağladı. Çinli ve Türk şirketlerin düzenlediği organizasyonlarda ülkemizdeki yatırım olanakları hakkında sunumlar yaptım. Bu çabalarımızın, ‘Çinlilere Türkiye'de ev satışı yaptığımız' gibi asılsız ve ucuz iddialar ile gölgelenmeye çalışmasından üzüntü duydum.”