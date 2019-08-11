Dünyayı kurtaracaksa bu çocuklar kurtaracak

Çevreci Deniz Çevikuş, yaklaşık 20 haftadır İstanbul'un değişik semt meydanlarında iklim krizine dikkat çekiyor. Küçük Deniz, bu davranışıyla birçok kişinin dikkatini çekmeyi de başardı. Deniz'in tek kişilik ‘İklim krizine' dikkat çektiği tek kişilik eylemine arkadaşları ve vatandaşlar da destek verdi.



“İSTERSENİZ ANLATABİLİRİM”

Elleriyle hazırladığı pankartta, “İklim krizinin farkında mısınız? İsterseniz anlatabilirim” diye seslenen Deniz, büyüklerinden çevre konusunda daha fazla hassasiyet istedi.



“KAZ DAĞLARI HEPİMİZİN”

Kaz Dağların'da yaşanan doğa katliamına da seyirci kalmayan küçük Deniz, felakete dikkat çekmek amacıyla hazırladığı “Kazdağları Hepimizin” başlıklı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Video büyük beğeni topladı.

İKLİM KRİZİ (DEĞİŞİKLİLİĞİ) NEDİR?

İklim değişikliği, insan faaliyetleri sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan iklimdeki değişmedir. Günümüzde bu değişiklik çok tehlikeli bir boyuta ulaştığı için o yüzden iklim değişikliliği yerine iklim krizi olarak adlandırılmaktadır.



İklim krizi, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında gelmektedir. İnsan sağlığı, ekosistemler, hatta insan neslinin sürdürülmesi bakımından tehdit oluşturabilecek olumsuz etkileri nedeniyle çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol açabilecek bir sorun olarak değerlendirilen iklim krizi, özellikle son yıllarda uluslararası gündemin üst sıralarında yer almaya başlamıştır.



İKLİM KRİZİNİN SONUÇLARI

İklim değişikliğinin etkileri arasında tatlı su kaynaklarının azalması, gıda üretimi koşullarındaki genel değişiklikler ve seller, fırtınalar, sıcak dalgaları ve kuraklık nedeniyle ölümlerde yaşanacak artışlar sayılabilir.

Yaşam alanlarının hızlı değişimine ayak uyduramayan birçok bitki ve hayvan türünün nesli yok olmaya başlayacak. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sıtma ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden milyonlarca kişi ölümle yüz yüze gelecek.

