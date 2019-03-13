Erdoğan’ın “Ananı da al git” dediği çiftçiye yine polis ablukası

Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı tartışma nedeniyle uzun süre gündemde kalan Mersinli çiftçi Mustafa Kemal Öncel, son olarak pazar günü polis ablukasına alındığını söyledi.

YAYLAYA GİDERKEN POLİS ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü katıldığı Mersin mitinginin sabahında eşi ile birlikte evden çıktığını belirten Öncel, “Sabah hanımla kar almak için yaylalara gitmek üzere evden çıktık. Eski devlet hastanesi önüne geldiğimiz sırada bir petrolden akaryakıt almak üzere durdum. Aracıma binip hareket etmek üzereyken, Güvenlik Şube'den ismini vererek arayan bir polis memuru, ‘Kemal bey neredesiniz? Sizinle bugün beraberiz, bize öyle söylendi’ dedi. Bu durum canımızı çok sıktı. Defalarca söz verdiğim halde adam yerine konulmamam, beni çok üzdü. Eşimin yanında dakikalarca telefonla yerimin tespitine gidildi. Nereye gideceğimi sordular. Ne yapacağımı sordular. İki dakika sonra da başka bir polis aradı, o da aynı şekilde yerimi sorup yanıma gelmek istediklerini söyledi. ‘Bana nereye gidersen beraber gidelim' dedi. Kısa bir süre sonra da yine güvenlik şubeden bir başka memur aradı. O da, aynı şekilde yerimi ve nerede olduğumu sordu. Sanki potansiyel suçluymuşum gibi beni böyle kontrol altında tutmaları beni çok yaralıyor. Bu abluka sonucu kimyam sinir sistemim bozuldu. Eşimle birlikte Arslanköy'e kaçıp, geç saatlerde Mersin'e döndük” şeklinde konuştu.

“DAHA ÖNCE SÖZ VERMİŞTİM”

Yıllardır Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ve polislerine defalarca eylemci bir kişi olmadığını, potansiyel bir suçlu olmadığını, Recep Tayyip Erdoğan ile de kişisel bir meselesinin bulunmadığını anlattığını söylen Öncel buna rağmen Erdoğan’ın her Mersin’e gelişinde polis kontrolüne tabi tutulduğunu anlattı.

BENİ HAPSE Mİ ATTIRMAK İSTİYORLAR?

Yıllardır yaşadığı bu olumsuz durumun hayatını son derece olumsuz etkilediğini de ifade eden Öncel sözlerini şöyle sürdürdü “Bu durum beni çok üzüyor. Benim polis ablukasına alınmam konusunda kim emir verdiyse, daha basiretli daha iktidar sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Beni böyle taciz edip suça teşvik edip, tutuklatıp hapse mi attırmak istiyorlar? Yıllardır huzurum kalmadı, başıma gelmeyen kalmadı. Daha ne istiyorlar? O gün o olay yaşandı bitti benim gözümde. Bu ablukayı devam ettirdikleri sürece beni neye itmek istiyorlar bilemiyorum.”

NE OLMUŞTU?

Olay 11 Şubat 2006'da Mersin'de meydana gelmişti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Edip Buran Spor Salonu'nda ki toplantıya katılmak üzere geldiği sırada, çitçi Mustafa Kemal Öncel, “Sayın Başbakan bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı” diye feryat etmişti. Korumaların ve polislerin engel olmak istediği Öncel'i, yanına çağıran Erdoğan ise kendisini sert bir üslupla konuşarak, “Ananı da al git, artistlik yapma” diye azarlamıştı. Konu o dönemde Türkiye gündemine otururken, gözaltına alınan Öncel hakkında çok sayıda dava açılmıştı.

İŞTE UNUTMAYAN O DİALOG

Erdoğan ve Mustafa Kemal Öncel arasında yaşanan diyalog kameralara şöyle yansımıştı:

Başbakan: Böyle bağırılmaz ki, terbiyesizlik yapma.

Kemal Öncel: Terbiyesizlik yapmıyorum. Lütfen bana hakaret etmeyin.

Başbakan: Artistlik yapma.

Kemal Öncel: Artistlik yapmıyorum, ben sanatçı değilim.

Başbakan: İyi bir sanatçısın.

Kemal Öncel: Tarım bakanımızın anayasayı ihlal ettiğini biliyor musunuz?

Başbakan: Lan terbiyesizlik yapma.

Kemal Öncel: Lan mı?

Başbakan: Evet.

Kemal Öncel: Lan mı? Canın sağ olsun.

Başbakan: Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın?

Kemal Öncel: Ne zaman?

Başbakan: Şimdi.

Kemal Öncel: Benim mahsulüm öldükten sonra mı? 2 senedir anamız ağlıyor.

Başbakan: Hadi ananı al git buradan.

Öncel, bu diyaloğun bitmesinin ardından polisler tarafından götürülürken de şunları söylemişti:

“Lan diye hitap etme. Ayıp be! Kim vuruyor, kim vuruyor? Kolum ameliyatlı. ‘Sayın Başbakan’ diye hitap ettim, ‘lan’ diye hitap etti. Benim karşıma çıkacak güce sahip değil, hangi yüzle geldi buraya? Benim adım Mustafa Kemal Öncel. Takip edin, beni takip edin. Halkın sesi oldum.”