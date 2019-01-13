Eşini sokak ortasında ‘dosyayla döven’ o kocaya dava

Kağıthane'de tartıştığı eşini sokak ortasında döverken çevredekiler tarafından darp edilen kocaya, "Kasten yaralama" suçundan dava açıldı. Savcılık, Mehmet T.'nin eşini döverken kullandığı dava dosyasını 'silah' olarak kabul etti.

Kağıthane’de Merkez Mahallesi'nde geçen Mayıs ayında yaşanan olayda; Mehmet T., boşanmak isteyen eşi Nevin T.’yi elindeki mahkeme dosyasıyla dövmüş, bu durumu görenler de şiddet gösteren kocaya feci bir dayak atmıştı. Aile Mahkemesi, Mehmet T.’ye uzaklaştırma kararı verirken, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı da dayakçı koca hakkında soruşturma başlatmıştı.

EŞİNE VURMAK İÇİN KULLANDIĞI ‘DOSYA’ SİLAH SAYILDI

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Mehmet T.’nin eşini döverken kullandığı dava dosyasını ‘silah’ olarak kabul etti ve hakkında, “Kasten yaralama” suçundan dava açtı. Mehmet T., altı aydan bir buçuk yıla kadar hapis istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

BİR KİŞİ KOŞARAK KAFA ATMIŞTI

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.'ye kafa atarak düşürmüştü. Kısa sürede olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaşlar bir taraftan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.'yi kaçmasını engellemişti. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Mehmet T. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.