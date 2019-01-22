Haliç Tersanesi 98,4 milyon TL’ye bilim merkezi oluyor

Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirildi.

Tarihi Haliç Tersanesi'nde hayata geçirilecek proje toplam 75 bin metrekarelik alanı kapsayacak ve 12 bloktan oluşacak. Bilim Merkezi'nde deney istasyonları, sinema salonu, Kuluçka ve Hızlandırma Merkezi ile Dene-Yap Teknoloji Atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, Barbaros ve Sinan sergi salonları, Fatih ve İbni Sina sergi salonları ile inovasyon merkezi yer alacak.

5 GÜN İÇİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK

Avrupa'nın en büyük bilim merkezi olması planlanan Haliç Bilim Merkezi’nin yapımı için İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 12 Kasım 2018 tarihinde ihale düzenlendi. İhaleyi 98 milyon 444 bin liralık teklifi ile Aybar İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Şirketi kazandı. Firma ile 18 Ocak 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. İhale şartnamesine göre şirkete 5 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanacak. Bin 383 kalem işten oluşan inşaatın 600 gün içinde tamamlanması planlanıyor.