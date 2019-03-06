İBB’nin CHP afişlerini indirmesine Kaftancıoğlu’ndan sert açıklama

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB’nin CHP afişlerini kesmesi ve tahrip etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

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Kaftancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Yerel seçimlere bugün itibariyle 24 gün kaldı. İstanbul'un tüm ilçelerinde çok yoğun bir kampanya yürütüyoruz. Sokaklarda caddelerde halkımızla yüz yüze iletişim kurmak, doğrudan demokrasiyi hayata geçirmek bu seçimlerde en büyük gücümüzü oluşturuyor. Kampanyamız dahilinde İstanbullu hemşerilerimize proje ve hedeflerimizi anlatabilmek için sokaklara, caddelere astığımız afişler, bayraklar ve billboard ilanları ise her gün saldırıya uğruyor. Özellikle son günlerde İstanbul'un birçok ilçesinde İBB'ye ait araçlarla adaylarımızın afiş ve bayrakları kesiliyor; sistematik bir baskı ve sindirme politikası yürütülüyor.

Her partiye eşit mesafede olması gereken İBB, bugün tek bir partinin, tek bir adamın muhalefete karşı kullandığı bir silaha dönüşmüş durumda. İBB'nin tüm kaynaklarını kendi seçim kampanyası için kullanan AKP, muhalefetin sesini kısmak için kamu gücünü kullanmaktan geri durmuyor.

Muhalefet partilerinin adaylarına ait seçim afişlerinin kesilmesi yönünde kamu gücünü de kullanarak talimat verenleri son kez uyarmak istiyoruz: Seçim kampanyaları demokratik, adil ve eşit bir ortamda barış içerisinde gerçekleştirilmelidir. Partimize yönelik yapılan bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyor; sorumluların hesap vermesini istiyoruz. İBB'nin işçilerini de araçlarını da kendi emir eriniz olarak görmekten, kullanmaktan vazgeçin. 24 gün sonra tıpış tıpış ayrılmak zorunda kalacağınız o koltukları bu mafyavari yöntemlerle koruyamazsınız, koruyamayacaksınız.

Bu tarihten itibaren İstanbul'da İBB tarafından partimize yönelik saldırıların devam etmesi halinde CHP örgütü olarak biz de kendi önlemlerimizi alacağımızın bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”