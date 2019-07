İmamoğlu: AK Parti İl Başkanlığı dönüş yapmadı ama belediye başkanları ziyarete gelmek istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’yle başladığı parti ziyaretlerine Saadet Partisi ve İYİ Parti ile devam etti. İlk olarak Saadet Partisi’nin Cevizlibağ’daki İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret eden İmamoğlu’na, İl Başkanı Abdullah Sevim’in İstanbul dışında olması nedeniyle, İl Başkan yardımcısı Bülent Kaya ev sahipliği yaptı. Bir süre baş başa görüşen İmamoğlu ve Kaya, daha sonra kameraların karşısına geçti.

“YENİ DÖNEMİN FELSEFESİNİ ANLATACAĞIZ”

İlk sözü alan İmamoğlu, bütün siyasi partilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, ”Yeni dönemin felsefesini anlatacağız.Bu dönemde siyaset üstü bir belediyeciliği siyasileri işin içine katarak, toplumu kucaklama noktasındaki tavrımızı hem göstermek hem de hissettirmek adına nasıl iş birliği yapacağımızı paylaştık. Mutlaka bizim siyasi partiler masamız olacak. Bu daimi masamız, bizim her zaman sürecimizin içende var olan, denetleyen, önerilerde bulunan, eleştirilerde bulunan bir mekanizmayı teşkil edecek. Bu oluşum elbette siyasi partilerin verileriyle netleşecek. Bu demokrasinin belki de ilk noktasını oluşturan yerel yönetimlerde toplumun soluklanması toplumun sadece çıkarının sahadaki iş ve işlemlerinin takip edildiği, gerçek yaşamın destekleyen bir anlayışla hareket edilmesi dönük bir anlayışı hakim kılmak istiyoruz. Bu nokta da siyasi partilerin varlığı bizi çok rahatlatacak.” diye konuştu.

“YAPICI MUHALEFET YAPACAĞIZ”

Saadet Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Kaya da İmamoğlu’na ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ”İBB Başkanlığı’nın kendisine ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını ve hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Gerçekten İstanbul kamplaşmadan, kutuplaşmadan, kavgadan yorulan bir kent. Artık huzura ihtiyacı var. İnşallah kıymetli başkanımız İstanbul’un huzura kavuşmasıyla ilgili çalışmalar yapar. Siyasi partilere göstermiş olduğu bu nezaketinden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz, her zaman hayırlı ilerde destekçisi, yanlış olduğunu düşündüğümüz işlerde de kendisine tavsiyelerde bulunan ve o yanlışları düzelten bir yapıcı muhalefet içerisinde olacağız. Biz, İstanbul’un partiler üstü yönetilmesine ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Kıymetli Başkanımızın şimdiye kadar göstermiş olduğu tavır ve davranışların da buna dair çok ciddi müjdeler barındırdığını düşünüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz” diye konuştu. Kaya, İmamoğlu’na, temsili bir İstanbul mührü hediye etti. Bunun üzerine İmamoğlu, ”Bir arkadaşım, ‘2 mazbata aldın 10 yıl garanti’ demişti bana” diyerek espri yaptı. İmamoğlu da İSMEK’li kadınların el emeği İstanbul betimlemesi seramiği Kaya’ya takdim etti.

“BU YENİ ANLAYIŞ FAYDA VERECEKTİR”

İmamoğlu, Saadet Partisi’nin ardından Merter’deki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti. İmamoğlu’nu burada İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu karşıladı. Basın mensuplarına görüntü veren ikili, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İmamoğlu ve Kavuncu, görüşmelerinin ardında kameraların karşına geçti. İmamoğlu, İYİ Parti’nin ittifak sürecindeki katkılarından dolayı Kavuncu’ya teşekkürlerini iletti. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Gerçekten olağanüstü uyumlu ve seçimde, ‘Kazanmak için her şey mubahtır’ demeden toplum lehine iş birliğimiz gerçekleşmiştir. Bunun oluşmasında bize yön veren ve katkı sunan çok değerli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e de teşekkürümü bu vesileyle aktarıyorum. Bu tarihe geçen hem İstanbul seçimi, hem 31 Mart hem 23 Haziran süreci her iki siyasi partinin büyük bir siyasi başarısıdır. Elbette bu yeni sürecin vaat ettiğimiz gibi partiler üstü olması ve belediye başkanlığına partizanlığın sokulmaması, tümüyle halka hizmetle bütünleşmesi için tüm siyasi partilerin içinde olduğu bir masanın kurulması ve tüm siyasi partilerin eleştirileri, önerileri bizim tarafımızdan dinlenerek dikkate alınarak bir sürecin yönetilmesine yönelik bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. Göreceksiniz ilk defa uygulanan bu yeni anlayış çok fayda verecektir. Düşünün ki İstanbul’daki her bireyin kendini bulduğu bir siyasi parti, İBB ile gündemi konuşan, sokakta gördüğü eksiklikleri ileten, takip eden, sorgulayan, öneride bulunan bir süreçle, sadece mecliste üyesi bulunan partiler değil, bütün partilerin tümüyle aktif bir süreçte olması demokrasi sürecine ciddi bir katkı sunacaktır.”

KAVUNCU: ”HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Kavuncu da görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: ” Bir ittifakın sonucu olarak bugün bu başarıya hep birlikte varmış olduk. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Millet İttifakı daha sonra tümüyle İstanbul İttifakına da dönüşüyor. Biz sadece yapılan ittifaktan ötürü değil, teşkilatımız olarak sizi çok sevdik. İttifakın bir sonucu olarak canı gönülden destek verdik, ama o sevginin vermiş olduğu çabanın daha fazla olmasına son derece katkısı oldu. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah arzu ettiğimiz İstanbul’a da sizin başkanlığınızda en kısa sürede kavuşuruz.”

“16 MİLYON İSTANBULLU AK PARTİ’DEN BEKLİYOR”

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu’na AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarından randevu talebine ilişkin geri dönüş olup olmadığı soruldu. İmamoğlu, MHP’den geri dönüş alamadıklarını kaydederek, “İl başkanının şehir dışında olduğuna dair bir bilgi paylaşıldı. AK Parti’den, akşam üstüne doğru sadece belediye başkanlarıyla ziyaretimize gelmek istedikleri noktasında bir geri dönüş geldi bize. Pazartesi için bir randevu verdik. Belediye başkanlarının bizi ziyareti, elbette bizi çok mutlu eder. Başımızın üzerinde yerleri var. Kaldı ki bir arada çalışacağız. Ama tabii bizim talebimiz başka bir talep. Onla bağlantılı olduğunu söylemiyorum, ki düşünmüyorum da ama böyle bir gelişme olduğunu sizinle paylaşmış olayım. Dilerim ve isterim ki, AK Parti, siyasi parti olarak, il merkezinde bizimle buluşmayı, aynı zamanda siyasetin dilinin, tavrının, tarzının değişmesine dair toplumun talebinin karşılığı olarak cevap vermiş olurlar. Bunu bir tek ben beklemiyorum, 16 milyon İstanbullu AK Parti’den bekliyor. Bu bir normalleşmedir, buluşmadır, uzlaşmadır, toplum lehine her zaman el sıkışabilmenin bir göstergesidir. ” diye yanıtladı.

“30 YILDIR İLK DEFA İBB OLARAK ZİYARET EDECEĞİZ”

12 Temmuz’da Anıtkabir ziyaretine ilişkin de konuşan İmamoğlu, “Bu kararımızı verdik. Anıtkabir Komutanlığı ile de paylaştık. Bir devlet töreni statüsünde, vatandaşlarımızın olmadığı bir zaman diliminde, sabah erken saatlerde, İBB’nin bir kurumsal ziyareti olarak, benimle beraber belediye meclis üyelerimiz ve İstanbul’un 39 ilçesinin belediye başkanları, ki aynı zamanda onlar da İBB Meclis üyesi, bir ziyaret ederek Anıtkabir’de, Atamız’ın huzuruna çıkacağız. Çelenk töreni olacak. Törenin takvimini ve zamanlamasını, yazılı bir şekilde siyasi partilere, meclis üyelerine ve belediye başkanlıklarına bildirdik. Geri dönüşleri alıyoruz. Bu hafta sonuna kadar geri dönülmesi noktasında da bir takvim belirledik. Aynı zamanda, Pazartesi günü mecliste de sözlü olarak dile getireceğim. Umuyorum hep birlikte, belki ilk defa, özellikle son 30 yıldır ilk defa, İBB olarak göreve başlamanın vermiş olduğu bir takvim başı itibariyle güzel bir ziyaret yaparak, milletimizin devlet geleneğinin bir parçası olan bu süreci yârine getirmiş oluruz. Atamızın huzurunda, dualarımızla, silah arkadaşlarıyla beraber minnet duygularımızı dile getirmiş oluruz. Kendilerinden cevap bekliyoruz. ” diye konuştu.