İmamoğlu’ndan Kartal’a deniz ulaşımı müjdesi

İmamoğlu, Kartal Belediyesi ziyaretinde, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ziyarette ulaşım konusu masaya yatırıldı.

Beylikdüzü'nden Kartal'a deniz yoluyla 1 saat 15 dakikada ulaştıklarını belirten İmamoğlu, “İyi bir zaman 1 saat 15 dakika. Yanaşma noktalarını zenginleştirip, çoğaltırsak eğer, özelde çok tekne kullanılabilir İstanbul'da. 17-18 Aralık'ta bir ‘Deniz Çalıştayı'mız var. Sonra da tümüyle bir ‘Ulaşım Çalıştayı'mız olacak. Denizi, hayata katmak istiyoruz. Beylikdüzü sahilinden, Kartal sahiline, Tuzla Tersanesi'nin yapmış olduğu İSTAÇ'ın bir teknesiyle 1 saat 15 dakikada gelebildik. Demek ki İstanbul'da deniz erişimi çok önemli olacak önümüzdeki süreçte; ama özel, ama toplu ulaşımda. Geliştirmek istiyoruz” dedi.

Gazetecilerin ulaşım ile ilgili soruları yanıtlayan İmamoğlu, “Deniz ulaşımında çok küçük bir payı var İstanbul'un. Bunu arttıracağız. Ama bir gerçek var: Bu işin en önemli payı, metrodur. Bizim vazgeçilmez yatırımımız da metro olacaktır” dedi.

MAHMUTBEY-ESENYURT HATTI ÇOK SIKINTILI

İmamoğlu son 1.5 yıldır durdurulan ve yeniden çalışmalarına başlanan metro hatları ile ilgili de şunları söyledi:

“Zaten 8 hattın durmuş olduğunu ifade etmiştik geldiğimizde. Bu duran hatların içinde ihale edilmiş; ama ihale edilen hattın proje detayları da yok. Böyle de sorunlar var. Örneğin; Mahmutbey-Esenyurt hattı diye ifade edilen hattımızın detayları çok sıkıntılı. Arkadaşlarım, sadece durak hat, yapılan ihale gözüyle bakmıyor, tümüyle süreci ele alıyor. Çok alelacele bir iş yapılmış ve bazılarının yürüme şansı da yokmuş. Kredisi çıkmış olan Tuzla-Pendik-Kaynarca diye tariflediğimiz kısmın da kendi içinde hatları ile ilgili çalışmasını sürdürüyorlar. Ufak revizyonlar oluyor, ama süreç orada başladı. Çok yakın zamanda bir temel atma, bir başlangıç gibi bir süreçle orada bir arada olacağız. Diğer hatlarımızla ilgili finansman ve teknik uğraşlarımız devam ediyor.”

BEYLİKDÜZÜ'NÜN METRO SORUNU

Sadece durdurulan 8 metro hattı ile ilgili çalışmadıklarını İstanbul'un başka yeni hatlara da ihtiyaç duyduğunu belirten İmamoğlu “Örneğin Beylikdüzü tarafı çok ihmal edilmiş bir alan. Çok önemsediğimiz, çok önemli olan bir metro konusu. Zira o bölgede 2-2,5 milyon insanın şu an metro bağlantısı yok. Hatta İstanbul’la tek bağı metrobüs. Zaten metrobüsün şişmesinde en önemli sebeplerden biri de o bölgenin raylı sistemlerden uzak kalması. İşte bütün bu meseleleri içine katarak hem bu 8 hattın en verimli şekilde bazı proje revizyonları ile başlamasını sağlamak hem de bir sonraki aşamada çok hızlı, çok acil ihtiyaca dayalı olarak başlatılması gereken yeni projeleri, buradaki verimlilik kısmında ölçerek, verimlilikle beraber projenin finansmanını da başında var ederek, süreçleri başlatma niyetimiz var. Yani işin kısası şu: Önümüzdeki 4 yıl içerisinde bunları bitirmenin yanı sıra çok etkin, çok verimli bulunduğumuz ciddi bir kilometreyi de başlatmak istiyoruz. Niyetimiz, en geç 2020'nin Ocak ayında bir gelecek projeksiyonumuzu İstanbul halkı ile paylaşmak olacak” diye konuştu.