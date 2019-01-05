Son dakika… İstanbul’da yangın! 8 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri binada mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi’nde bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İLGİLİ HABER Irak'ta kadın sığınmaevinde çıkan yangında 6 kişi öldü 8 KİŞİ KURTARILDI Ekipler, üst katta mahsur kalan 2’si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişilere olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Mahallede paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sırasında söz konusu binada yaşayanlar sinir krizi geçirdi. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına başladı. Bodrum katı marangozhane, alt katı iş yeri, üst katı konut olarak kullanılan binadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA

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