Mustafa Sarıgül, Şişli projelerini açıkladı

DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül, İstanbul Point Otel’de bir basın toplantısı düzenleyerek projelerini açıkladı. Toplantıda konuşan Sarıgül, dört yıldır yerel seçimlere hazırlandıklarını söyledi. Uzun zamandır uzman bir ekiple birçok proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Sarıgül, “Son yıllarda Şişli'nin ışığı söndü, biz bu ışığı yeniden yakacağız” dedi. Yeni projeleriyle ilgili hazırlanan tanıtım filmlerini de gösteren Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

“Birçok yeni projeyle geliyoruz. Şişli’deki tüm kesimleri kapsayacak çalışmalar yapıyoruz. En büyük hayallerimden birisi, ülkedeki kadınlar için bir kadın ve doğum hastanesini hizmete açmak. Tüm kadınlar buradan ücretsiz yararlanacak. Diğer yandan, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için e-dershane uygulamasıyla, dersaneyi ücretsiz olarak yurttaşların evine getireceğiz. Başarılı öğrencilere yurt ve burs desteği sağlayacağız.”

“24 saat hizmet verecek büyük bir kütüphane kuracağız. Klasik eserlerde dijital teknolojiyi burada buluşturacağız.”

“Alzheimer hastaları için gündüz yaşam evlerini açacağız; yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara evde bakım hizmeti verecegiz. Nişantaşı ve Teşvikiye bölgesinde marka caddeler oluşturarak, Şişli’yi yeniden alışveriş ve modanın merkezi yapacağız. Birçok mahallemizde, apartman boşluklarında atıl durumda bulunan bahçeleri düzenleyerek, burada outran yurttaşlarımıza saklı bahçeler ve yaşam alanları oluşturacağız. Hayvan dostlarımız için ücretsiz hizmet verecek olan, beş yıldızlı Hayvan Rehabilitasyon ve Konaklama Merkezi'ni açacağız. Seyahate giden yurttaşlarımız hayvanlarını buraya bırakacaklar. Uygulayacağımız projelerle Şişli’ye daha önce olduğu gibi yeniden marka haline getireceğiz.”