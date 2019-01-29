Nurettin Soyer kimdir?

Tunç Soyer’in adaylığının açıklaması ardından babası Nurettin Soyer konusu da gündeme geldi. Bazı siyasetçiler Nurettin Soyer hakkında açıklamalar yaptı.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babasının 12 Eylül mahkemelerinde görev ala başsavcı Nurettin Soyer’in oğlu olması İYİ Parti çevrelerinde eleştiri konusu olmuştu. CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer’in babası için yapılan eleştirileri de değerlendiren Akşener, ‘Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez’ dedi.